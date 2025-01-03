Росія атакувала Україну безпілотниками. Ситуація у ніч на 3 січня

Читайте також:

Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд

Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу

"Не виключаю, що повернемося до ПДВ": нардепка Южаніна про можливість підвищення податків у 2025 році