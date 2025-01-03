Росія атакувала Україну безпілотниками. Ситуація у ніч на 3 січня
У ніч з 2 на 3 січня російські терористи атакують Україну ударними безпілотниками
Про загрозу ударних БПЛА на Сумщині Повітряні сили повідомили о 23:31.
Станом на 00:39 дрони фіксувались на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Донеччині.
Після 2 ночі "шахеди" рухались з Чернігівщини у напрямку Київської області.
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