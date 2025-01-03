У США літак впав на будівлю, є загиблі

Про це повідомляє ABC News.

За інформацією від поліції, двоє людей загинули й щонайменше 18 отримали поранення, частину осіб госпіталізували.

Авіакатастрофа сталась в обід 2 січня за місцевим часом. Одномоторний літак Van's RV-10 впав на дах комерційної будівлі. Як пише AP News, чотиримісний літак розбився приблизно через хвилину після зльоту.

Пожежа, яка виникла в результаті авіакатастрофи, пошкодила склад з текстилем.