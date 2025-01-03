У США літак впав на будівлю, є загиблі
У четвер, 2 січня, у Південній Каліфорнії сталась авіакатастрофа: літак впав на будівлю
Про це повідомляє ABC News.
За інформацією від поліції, двоє людей загинули й щонайменше 18 отримали поранення, частину осіб госпіталізували.
Авіакатастрофа сталась в обід 2 січня за місцевим часом. Одномоторний літак Van's RV-10 впав на дах комерційної будівлі. Як пише AP News, чотиримісний літак розбився приблизно через хвилину після зльоту.
Пожежа, яка виникла в результаті авіакатастрофи, пошкодила склад з текстилем.
- 2 січня біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі вибухнула автівка Tesla Cybertruck, яку виготовляє компанія, що належить Ілону Маску.
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