У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck: є загиблий, 7 поранених

Про це пише Mirror.

Очевидці інциденту розповіли, що почули гучний звук вибуху. Згодом з'явилося відео, де було видно, як під дверима 64-поверхового готелю загорілося авто Tesla Cybertruck, виробництвом якого займається компанія американського мільярдера Ілона Маска.

Причина пожежі наразі не відома, втім, у поліції Лас-Вегаса повідомили, що розпочали розслідування.

Згодом правоохоронці повідомили, що внаслідок вибуху загинув водій автівки, семеро перехожих зазнали легких ушкоджень, повідомляє ABC News.

Поліція також розглядає версію теракту.

Another angle of the explosion outside of Trump Tower.



People can be seen running away and others (police?) running towards the chaos.pic.twitter.com/jQgOzN5EeZ — Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) January 1, 2025

Довідково. Trump International Hotel and Tower - це 64-поверхова будівля, названа на честь свого співвласника Дональда Трампа, у якій розташований готель та квартири. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі (190 м).