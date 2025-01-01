У Лас-Вегасі біля вежі Трампа вибухнула Tesla Cybertruck: є загиблий, 7 поранених
Біля входу в Trump International Hotel and Tower в американському Лас-Вегасі вибухнула автівка Tesla Cybertruck, яку виготовляє компанія, що належить Ілону Маску. Відомо про одного загиблого та сімох поранених
Про це пише Mirror.
Очевидці інциденту розповіли, що почули гучний звук вибуху. Згодом з'явилося відео, де було видно, як під дверима 64-поверхового готелю загорілося авто Tesla Cybertruck, виробництвом якого займається компанія американського мільярдера Ілона Маска.
Причина пожежі наразі не відома, втім, у поліції Лас-Вегаса повідомили, що розпочали розслідування.
Згодом правоохоронці повідомили, що внаслідок вибуху загинув водій автівки, семеро перехожих зазнали легких ушкоджень, повідомляє ABC News.
Поліція також розглядає версію теракту.
Довідково. Trump International Hotel and Tower - це 64-поверхова будівля, названа на честь свого співвласника Дональда Трампа, у якій розташований готель та квартири. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі (190 м).
- 4 жовтня компанія Ілона Маска Tesla заявила, що відкликає понад 27 тисяч автомобілів Cybertruck у США через затримку зображень із камер заднього виду, що може погіршити видимість для водія і підвищити ризик аварій.
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