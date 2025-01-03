"Об'єднати всіх": Зеленський назвав завдання на 2025 рік

Про це президент розповів спільному інтерв'ю з першою леді Оленою Зеленською.

За словами Володимира Зеленського, завдання - обʼєднати світ заради миру в Україні.

"Сьогодні багато хто говорить про мир у світі: і наші союзники, і наші не союзники, і ті, хто десь посередині, заплуталися у своїх думках. Наше завдання об'єднати їх усіх у 2025 році. Якщо позиція США щодо України буде сильною, нам вдасться це легше, тому що європейці дуже сильно враховують думку президента Трампа", - заявив президент.

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