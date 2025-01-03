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"Об'єднати всіх": Зеленський назвав завдання на 2025 рік

Влад Дідусь
3 січня, 2025 п'ятниця
02:59
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поділився цілями на 2025 рік, зокрема назвав одне з ключових завдань

Зміст

Про це президент розповів спільному інтерв'ю з першою леді Оленою Зеленською. 

За словами Володимира Зеленського, завдання - обʼєднати світ заради миру в Україні.

"Сьогодні багато хто говорить про мир у світі: і наші союзники, і наші не союзники, і ті, хто десь посередині, заплуталися у своїх думках. Наше завдання об'єднати їх усіх у 2025 році. Якщо позиція США щодо України буде сильною, нам вдасться це легше, тому що європейці дуже сильно враховують думку президента Трампа", - заявив президент.

Читайте також: Зеленський: гарантії безпеки без США слабкі для України, а роль Трампа може бути вирішальною в завершенні війни

  • Зеленський також заявив, що вибори можливі лише після завершення гарячої фази війни й після того, як закінчиться воєнний стан.
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