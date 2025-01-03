"Об'єднати всіх": Зеленський назвав завдання на 2025 рік
Президент України Володимир Зеленський поділився цілями на 2025 рік, зокрема назвав одне з ключових завдань
Про це президент розповів спільному інтерв'ю з першою леді Оленою Зеленською.
За словами Володимира Зеленського, завдання - обʼєднати світ заради миру в Україні.
"Сьогодні багато хто говорить про мир у світі: і наші союзники, і наші не союзники, і ті, хто десь посередині, заплуталися у своїх думках. Наше завдання об'єднати їх усіх у 2025 році. Якщо позиція США щодо України буде сильною, нам вдасться це легше, тому що європейці дуже сильно враховують думку президента Трампа", - заявив президент.
Читайте також: Зеленський: гарантії безпеки без США слабкі для України, а роль Трампа може бути вирішальною в завершенні війни
- Зеленський також заявив, що вибори можливі лише після завершення гарячої фази війни й після того, як закінчиться воєнний стан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе