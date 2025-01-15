Зеленський підписав закон про подовження можливості стати на облік після СЗЧ

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зазначається, що відповідний законопроєкт продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин.

Як пояснюється, таким військовим командир має не пізніше 72 годин продовжити відповідно військову службу, дію контракту, а також поновити виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Відповідно до цього закону щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

за допомогою електронного кабінету;

особистого прибуття до ТЦК та СП.

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Перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки вони мають пройти медичний огляд.

Про добровільне повернення після СЗЧ

З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тис. щодо дезертирства.

У листопаді 2024 року Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. А пізніше президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

У ДБР згодом заявили, що військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 5 січня повідомила, що наразі обговорюється ідея щодо продовження терміну добровільного повернення на службу військових після СЗЧ.

Так, Верховна Рада 9 січня продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня 2025 року.

Після прийняття відповідного Закону України до українського війська повернулось понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини, повідомило ДБР.