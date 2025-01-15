Акторка Лариса Кадочникова пояснила, чому не перейшла на українську на церемонії вручення премії Параджанова

Про це вона сказала у коментарі Укрінформу.

Минулого тижня у Києві вручали премію імені Сергія Параджанова. 87-річна українська акторка Лариса Кадочникова, відома за роллю Марічки у фільмі "Тіні забутих предків", під час церемонії відмовилася виконати прохання журналіста говорити українською мовою.

Інцидент, який потрапив на відео, викликав хвилю обурення. Згодом Кадочникова пояснила, що повномасштабне вторгнення змінило її, і акторка перейшла на українську на сцені, а в житті робить спроби.

"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм "Тіні забутих предків", досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені й намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", - наголосила Кадочникова.