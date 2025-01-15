Акторка Лариса Кадочникова пояснила, чому не перейшла на українську на церемонії вручення премії Параджанова
Народна артистка України Лариса Кадочникова, яка під час церемонії вручення премії Сергія Параджанова відмовилася говорити українською мовою, заявила, що розгубилася
Про це вона сказала у коментарі Укрінформу.
Минулого тижня у Києві вручали премію імені Сергія Параджанова. 87-річна українська акторка Лариса Кадочникова, відома за роллю Марічки у фільмі "Тіні забутих предків", під час церемонії відмовилася виконати прохання журналіста говорити українською мовою.
Інцидент, який потрапив на відео, викликав хвилю обурення. Згодом Кадочникова пояснила, що повномасштабне вторгнення змінило її, і акторка перейшла на українську на сцені, а в житті робить спроби.
"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм "Тіні забутих предків", досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені й намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", - наголосила Кадочникова.
- Лариса Кадочникова під час церемонії вручення премії імені Параджанова відмовилася виконати прохання журналіста говорити українською мовою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.23 Купівля 42.23Продаж 42.87
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе