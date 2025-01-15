Росія застосовує менше ракет для ударів по Україні: у Defense Express назвали причини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Після рекордних ракетних атак, зараз Росія дійсно зменшила кількість засобів для ударів по території України. Втім, зараз дуже складно називати причини й апелювати тим, що у ворога закінчуються засоби чи є якісь інші серйозні причини. Водночас якщо проаналізувати кількість атак і ракет, які ворог застосовував у минулих ударах по Україні, то зрештою це дійсно не ті масштаби, які були у 2023 та 2024 роках", - вважає Катков.

За словами експерта, росіяни дійсно можуть мати певні проблеми з виробництвом ракет, втім, вони також можуть накопичувати ракети, зменшивши темпи атак по території України.

"Темп ракетних атак по території України диктується саме часом виробництва засобів. Так, ворог може накопичувати ракети. Зокрема, сьогодні ворог використав лише 4 крилаті ракети "Калібр", хоча за даними ГУР МОУ, ворог здатний виробляти цей тип ракет у кількості кілька десятків щомісяця. Росіяни дуже давно використовують таку малу кількість "калібрів" і, ймовірно, накопичує ці ракети. Можна також припустити, що те виробництво ракет, яке росіяни сьогодні мають, є неправдивою інформацією і виробляється значно менша кількість ракет. Однак, лише аналіз атак за довгий час, до прикладу пів року, може дати певну інформацію. У короткостроковій перспективі вірогідно назвати причини зменшення застосування ракет для ударів по території України складно. Зараз дійсно кількість випущених ракет і самих атак значно менша, ніж це було в попередній період", - пояснив він.

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