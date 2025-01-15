Польща виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад €200 млн
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що 46-й пакет допомоги для України на понад €200 млн підготовлений до відправки. Поставки почнуться найближчим часом
Про це Туск заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.
"Польща, звісно ж, допомагає в зусиллях України у боротьбі з російською атакою. Ще одна 46-та допомога вже готова. 46-та польська допомога Україні. Найближчим часом розпочнеться постачання. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро", - зазначив Туск.
Польський прем’єр-міністр не розкрив подробиць складу пакета допомоги, зазначивши, що "про це потрібно говорити якомога менше, а робити якомога більше".
- Після зустрічі у форматі "Рамштайн" віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України.
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