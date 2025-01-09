"Передаємо те, що можливо": віцепрем'єр Польщі заявив про підготовку пакету допомоги Україні

Про це Косіняк-Камиш сказав після зустрічі у форматі "Рамштайш", повідомляє у соцмережі X міноборони Польщі.

"Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Ми завжди передаємо те, що можливо. Звичайно, є межа, яку ми не переходимо, тобто кордон безпеки польської держави", - йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник польського міноборони розповів про дорожню карту допомоги бронетехнікою.

"У Рамштайні я представив дорожню карту для нашої коаліції щодо створення бронетехнічного обладнання для України та інформацію про подальші пожертвування. Усі країни-учасниці цієї зустрічі готуються до подальшої підтримки та пожертвувань для України", - сказав Косіняк-Камиш.

Польський віцепрем'єр також додав, що всі учасники Контактної групи з питань оборони України хочуть продовжувати цей формат за участі та ключової ролі США.

"Вірю, що після зміни адміністрації (США - ред.) така зустріч відбудеться. Цей формат довів свою спроможність", - сказав Косіняк-Камиш.