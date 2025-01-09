"Передаємо те, що можливо": віцепрем'єр Польщі заявив про підготовку пакету допомоги Україні
Віцепрем'єрміністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України
Про це Косіняк-Камиш сказав після зустрічі у форматі "Рамштайш", повідомляє у соцмережі X міноборони Польщі.
"Польща готує ще один пакет підтримки для України, ще одну пожертву. Ми завжди передаємо те, що можливо. Звичайно, є межа, яку ми не переходимо, тобто кордон безпеки польської держави", - йдеться у повідомленні.
Крім того, очільник польського міноборони розповів про дорожню карту допомоги бронетехнікою.
"У Рамштайні я представив дорожню карту для нашої коаліції щодо створення бронетехнічного обладнання для України та інформацію про подальші пожертвування. Усі країни-учасниці цієї зустрічі готуються до подальшої підтримки та пожертвувань для України", - сказав Косіняк-Камиш.
Польський віцепрем'єр також додав, що всі учасники Контактної групи з питань оборони України хочуть продовжувати цей формат за участі та ключової ролі США.
"Вірю, що після зміни адміністрації (США - ред.) така зустріч відбудеться. Цей формат довів свою спроможність", - сказав Косіняк-Камиш.
- 9 січня в Німеччині відбулося 25-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час заходу президент Володимир Зеленський закликав розмістити в Україні партнерські контингенти.
- За підсумками зустрічі стало відомо, що Канада надасть Україні військову допомогу на $330 млн, а Норвегія у 2025 році планує виділити Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу на понад €2 млрд.
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