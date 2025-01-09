Норвегія у 2025 році планує виділити Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу на понад €2 млрд, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році Норвегія планує виділити Україні 2 млрд євро на допомогу Україні: це найбільша надана військова підтримка в історії країни
Про це Умєров написав у facebook.
Він розповів, що у межах роботи контактної групи у форматі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.
"У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро - саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень. Разом із паном Грамом обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги", - йдеться у повідомленні.
За словами Умєрова, вони приділили окрему увагу критичному для України напрямку - посиленню систем ППО. Разом з тим, Норвегія має намір продовжити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, серед яких, виробництво боєприпасів.
"Обговорили новий механізм співпраці – "норвезьку модель", яка доповнить уже успішну "данську модель" і посилить нашу обороноздатність. Норвегія - одна з країн, яка допомагає не лише на полі бою, але й сприяє об’єднанню європейських країн задля підтримки нашої держави. Подякував пану Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії в Коаліції морських спроможностей і за вагомий внесок у підтримку України", - додав Умєров.
- 16 грудня 2025 року уряд Норвегії оголосив про виділення 242 млн доларів на зміцнення військово-морського флоту України для стримування Росії у Чорному морі.
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