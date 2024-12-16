Норвегія надасть Україні $242 млн на зміцнення флоту для стримування РФ у Чорному морі
У понеділок, 16 грудня, уряд Норвегії оголосив про виділення 242 млн доларів на зміцнення військово-морського флоту України для стримування Росії у Чорному морі
Про це йдеться на сайті норвезького уряду.
У відомстві зазначили, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про новий пакет допомоги в рамках норвезької програми "Нансен" під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у Хааконсверні.
"Україна потребує більшої підтримки, щоб послабити російські морські сили в Чорному морі в майбутньому. Це необхідно для захисту українського населення та інфраструктури від нападів російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує значний дохід для України", - наголосив він.
Серед іншого, кошти будуть спрямовані для українського населення, на розмінування території та підготовку українських солдатів.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам підкреслив, що розмінування є критично важливим для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі
"Системи, які ми надаємо, дозволять українським військам краще виявляти і знешкоджувати міни вздовж власного узбережжя", - зазначив він.
Крім того, частина фінансування буде спрямована на інновації в рамках морських сил.
- У наступному році Норвегія навчатиме льотчиків та наземних спеціалістів винищувачів F-16 з України в Португалії.
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