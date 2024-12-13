Норвегія у 2025 році навчатиме українських пілотів і наземних спеціалістів F-16
У наступному році Норвегія навчатиме льотчиків та наземних спеціалістів винищувачів F-16 з України в Португалії
Про це повідомило міністерство оборони держави.
Норвезький уряд виділив кошти на підготовку українських пілотів і техперсоналу F-16 на 2025 рік. Водночас навчання буде перенесено з Данії в Португалію, оскільки Копенгаґен наступного року ліквідує свої можливості для навчання пілотів F-16 і переходить на F-35.
"Боротьба, яку ведуть українці, є екзистенційною та важливою як для безпеки Норвегії, так і для Європи. Важливо, щоб ми продовжували підтримку Заходом України та постійно шукали нові можливості для підтримки їх оборонної боротьби", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
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