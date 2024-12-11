Держдеп США схвалив імовірний продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на $266,4 млн
Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України обладнання для обслуговування винищувачів F-16 орієнтовною вартістю $266,4 млн
Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.
Агентство видало необхідну сертифікацію для продажу, повідомивши Конгрес США.
Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати
- об'єднану систему планування місій (JMPS);
- прості ключові завантажувачі (SKL) AN/PYQ-10;
- незначні модифікації винищувачів та їхню технічну підтримку;
- програму вдосконалення компонентів двигуна (CIP);
- запасні та ремонтні частини, витратні матеріали й аксесуари;
- підтримку ремонту та повернення;
- програмне забезпечення для озброєння, обладнання для підтримки програмного забезпечення для озброєння, а також засекречене та незасекречене програмне забезпечення та підтримку доставки;
- засекречені та незасекречені публікації та документацію;
- підготовку особового складу і тренувальне обладнання;
- дослідження та огляди;
- інженерно-технічні послуги уряду США;
- послуги з ремонту та обслуговування літаків F-16, F-17, F-18, F-20;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також інші пов'язані з ними елементи логістики та програмної підтримки.
Орієнтовна загальна вартість становить $266,4 млн.
"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони. Україні не складе труднощів освоїти ці предмети та послуги у своїх збройних силах", - йдеться у повідомленні.
Агенство запевняє, що продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.
Основними підрядниками будуть компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас) та Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут).
Уряду США не відомо про будь-які запропоновані компенсаційні угоди у зв’язку з цим потенційним продажем, а також реалізація продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника в Україні, зауважили у відомстві.
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