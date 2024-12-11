Держдеп США схвалив імовірний продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на $266,4 млн

Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

Агентство видало необхідну сертифікацію для продажу, повідомивши Конгрес США.

Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати

об'єднану систему планування місій (JMPS);

прості ключові завантажувачі (SKL) AN/PYQ-10;

незначні модифікації винищувачів та їхню технічну підтримку;

програму вдосконалення компонентів двигуна (CIP);

запасні та ремонтні частини, витратні матеріали й аксесуари;

підтримку ремонту та повернення;

програмне забезпечення для озброєння, обладнання для підтримки програмного забезпечення для озброєння, а також засекречене та незасекречене програмне забезпечення та підтримку доставки;

засекречені та незасекречені публікації та документацію;

підготовку особового складу і тренувальне обладнання;

дослідження та огляди;

інженерно-технічні послуги уряду США;

послуги з ремонту та обслуговування літаків F-16, F-17, F-18, F-20;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також інші пов'язані з ними елементи логістики та програмної підтримки.

Орієнтовна загальна вартість становить $266,4 млн.

"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони. Україні не складе труднощів освоїти ці предмети та послуги у своїх збройних силах", - йдеться у повідомленні.

Агенство запевняє, що продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.

Основними підрядниками будуть компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас) та Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут).



Уряду США не відомо про будь-які запропоновані компенсаційні угоди у зв’язку з цим потенційним продажем, а також реалізація продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника в Україні, зауважили у відомстві.