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Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії

Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
10:11
Світ F-16

У суботу, 7 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія винищувачів F-16 від Данії вже прибула в Україну

Зміст

Про це він написав у соцмережах.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українських людей та інфраструктуру. 

"Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", - наголосив президент.

Він подякував прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, її команді й всьому данському народові.

Зазначимо, що усього Данія обіцяла надати Україні 19 винищувачів, з яких 6 було доставлено раніше. Решту 13 літаків обіцяли доставити двома партіями.

  • Нагадаємо, під час пресконференції із Зеленським 19 листопада прем'єрка Данії анонсувала передачу Україні ще двох партій F-16.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Данія
Війна з Росією
F-16
Авіація
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