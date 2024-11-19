Прем'єрка Данії анонсувала передачу Україні ще двох партій F-16

Про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Фредеріксен нагадала, що Данія вже поставила Україні шість F-16 - це була перша партія. За її словами, наразі немає жодних змін у планах щодо передачі інших обіцяних винищувачів.

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"Процес триває. І потім ще буде партія, і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 винищувачів, як ми сказали на самому початку", - додала вона.