Під час ранкової атаки РФ пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час комбінованої російської атаки по Україні 17 листопада пілоти винищувачів F-16 знищили близько 10 повітряних цілей окупантів
Про це він повідомив у соцмережах.
За словами Зеленського, впродовж тижня росіяни застосували по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.
"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - додав президент.
Він наголосив, що російські терористи вкотре хочуть залякати українців холодом та відсутністю світла.
"Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", - підкреслив Зеленський.
- Нагадаємо, уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряних цілей, зокрема, 102 ракет та 42 БПЛА.
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