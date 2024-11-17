Під час ранкової атаки РФ пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей, - Зеленський

Про це він повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, впродовж тижня росіяни застосували по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - додав президент.

Він наголосив, що російські терористи вкотре хочуть залякати українців холодом та відсутністю світла.

"Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", - підкреслив Зеленський.