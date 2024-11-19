Данія виділить €130 млн для оборонної промисловості України

Про це повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

“Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе”, - сказала Фредеріксен.

Вона також наголосила, що український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн має навчатися на досвіді України.

"Є багато чого, чому решта Європи може навчитися у вас, і для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді й вашій здатності розширювати та розвивати ваші виробничі лінії", - додала Фредеріксен.