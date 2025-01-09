Канада надасть Україні $330 млн військової допомоги

Про новий пакет допомоги Канада оголосила за підсумками 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.

Зазначено, що 200 мільйонів доларів спрямують на чеську ініціативу із закупівлі та постачання в Україну великокаліберних боєприпасів, оскільки вони залишаються пріоритетом Києва. Також Канада закуповуватиме різні боєприпаси у власних виробників.

"Міністр оборони також пообіцяв виділити 100 млн дол. на "данську модель" із підтримки виробництва дронів українською оборонною промисловістю. У цьому конфлікті дрони стали критично важливими, й українська оборонна промисловість демонструє інноваційність й відкритість до експериментів у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

Також у канадському міноборони розповіли, що вже передали Україні камери для дронів на 50 млн дол. та кілька вантажів зимової форми на близько 23 млн дол.