Канада надасть Україні $330 млн військової допомоги
Міністерство оборони Канади у четвер, 9 січня, оголосило про виділення нового пакета військової допомоги Україні, вартістю близько 330 мільйонів доларів
Про новий пакет допомоги Канада оголосила за підсумками 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.
Зазначено, що 200 мільйонів доларів спрямують на чеську ініціативу із закупівлі та постачання в Україну великокаліберних боєприпасів, оскільки вони залишаються пріоритетом Києва. Також Канада закуповуватиме різні боєприпаси у власних виробників.
"Міністр оборони також пообіцяв виділити 100 млн дол. на "данську модель" із підтримки виробництва дронів українською оборонною промисловістю. У цьому конфлікті дрони стали критично важливими, й українська оборонна промисловість демонструє інноваційність й відкритість до експериментів у цій сфері", - йдеться у повідомленні.
Також у канадському міноборони розповіли, що вже передали Україні камери для дронів на 50 млн дол. та кілька вантажів зимової форми на близько 23 млн дол.
- Того ж дня міністри оборони Британії та Латвії оголосили, що у межах коаліції дронів Україна отримає від союзників 30 тисяч безпілотників, вартістю близько 54,6 млн доларів.
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