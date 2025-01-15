Уряд виділив додаткові 540 млн грн на створення майстерень і лабораторій у профтехах та коледжах

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Завдяки цим коштам Мінцифри разом із Міністерством освіти та науки продовжать у 2025 році створювати нові майстерні та лабораторії у закладах професійно-технічної й фахової передвищої освіти. Крім того, області зможуть подавати заявки на проєкти з енергоефективності, які реалізовуватимуть у 2026 році.

Федоров нагадав, що ініціатива "100 майстерень" стартувала навесні 2024-го. За виділені минулого року 549 млн грн обладнання вже оновлюють у 88 закладах.

"Майбутні спеціалісти вчаться працювати на сучасних верстатах, агродронах, VR-зварювальних тренажерах тощо. Відтепер замість застарілої техніки – тільки сучасне обладнання, що відповідає вимогам цифрової економіки", – наголосив міністр.