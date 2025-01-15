Уряд виділив додаткові 540 млн грн на створення майстерень і лабораторій у профтехах та коледжах
Кабінет міністрів виділив додаткові 540 млн грн на проєкт "100 майстерень" для створення сучасних майстерень і лабораторій у профтехах та коледжах
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Завдяки цим коштам Мінцифри разом із Міністерством освіти та науки продовжать у 2025 році створювати нові майстерні та лабораторії у закладах професійно-технічної й фахової передвищої освіти. Крім того, області зможуть подавати заявки на проєкти з енергоефективності, які реалізовуватимуть у 2026 році.
Федоров нагадав, що ініціатива "100 майстерень" стартувала навесні 2024-го. За виділені минулого року 549 млн грн обладнання вже оновлюють у 88 закладах.
"Майбутні спеціалісти вчаться працювати на сучасних верстатах, агродронах, VR-зварювальних тренажерах тощо. Відтепер замість застарілої техніки – тільки сучасне обладнання, що відповідає вимогам цифрової економіки", – наголосив міністр.
- У квітні 2024 року уряд розподілив між регіонами 549 млн грн на оновлення майстерень у профтехах, де зможуть безоплатно навчатись ветерани та переселенці.
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