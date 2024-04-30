Навчатимуться фахівці для відбудови України: уряд розподілив між регіонами 549 млн грн на оновлення майстерень у профтехах
Уряд розподілив між регіонами 549 млн грн на оновлення майстерень у профтехах. Там зможуть безоплатно навчатись ветерани та переселенці
Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що за ці гроші у навчальних закладах створять 88 сучасних майстерень, де готуватимуть фахівців для відбудови країни
"Зварювальники, верстатники, слюсарі та інші робітничі професії є дуже важливими для нас і під час війни. Тому Уряд сьогодні перерозподілив додатково 49 млн грн, щоб до проєкту додались ще 16 майстерень. Тобто загалом держава оновить 88 майстерень у партнерах, а інші, у межах проєкту #100 майстерень, допоможуть оновити міжнародні партнери", - уточнив Федоров.
У межах цього проєкту також створять дві майстерні для операторів цивільних дронів, зокрема наземних та плаваючих. Професію оператора дронів ліцензують уже цього року.
"Оновлення профтехів сьогодні в пріоритеті у держави та партнерів, тому цього року заклади отримують ще більше нової техніки та сучасного обладнання. Наприклад, верстати, набори інструментів, комбайни, трактори й багато іншого. МОН уже працює над новим законопроєктом про професійну освіту", - додав міністр.
Він зазначив, що профтехи та їх випускники - основа для відбудови країни.
- 25 квітня стало відомо, що Італія має намір підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного удару минулого року.
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