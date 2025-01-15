"Я не дозволю, аби в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх": Туск про Волинську трагедію
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати питання Волинської трагедії у політичних іграх
Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.
За його словами, Варшава має намір послідовно та швидко працювати над системним розв'язанням суперечливих питань щодо історії, а обидві сторони знаходять "спільну мову" як щодо питання Волинської трагедії, так і інших аспектів минулого.
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"Ці чутливі питання в нашій історії вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі. Це має відбуватися паралельно. Я не дозволю, аби в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх. Ми будемо дуже послідовно працювати для швидкого системного розв'язання цієї проблеми", - наголосив Туск.
Читайте також: Трагедія села Пужники: що відомо про місце, де мають розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії
- 10 січня 2025 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна дозволила перші ексгумації жертв Волинської трагедії.
- Згодом заступник голови Фундації "Свобода та демократія" Мачей Данцевіч повідомив, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.
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