"Я не дозволю, аби в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх": Туск про Волинську трагедію

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

За його словами, Варшава має намір послідовно та швидко працювати над системним розв'язанням суперечливих питань щодо історії, а обидві сторони знаходять "спільну мову" як щодо питання Волинської трагедії, так і інших аспектів минулого.

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"Ці чутливі питання в нашій історії вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі. Це має відбуватися паралельно. Я не дозволю, аби в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх. Ми будемо дуже послідовно працювати для швидкого системного розв'язання цієї проблеми", - наголосив Туск.

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