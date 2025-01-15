На фронті з початку доби відбулось 48 боєзіткнень: росіяни найактивніші на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від ворожих обстрілів сьогодні постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Олександрівка, Попівка, Прогрес Сумської області, а також Відродженське і Тимощіївка Харківської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Тихого.

На Куп'янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Тополі та Петропавлівка, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Дотепер триває 6 боєзіткнень. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми російських загарбників. Ворог, за підтримки авіації, намагається прорватися до Предтечиногота в районі Часового Яру. Крім того, противник завдав авіаудару по Міньківці.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбивають дві штурмові дії ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаудару КАБом по Краматорську.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 17 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 9 російських атак, ще 8 боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону українських захисників в районі населеного пункту Времівка. Бій триває.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаудару НАРами в районі П'ятихаток.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, 8 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб.

У Генштабі додали, що на решті напрямках – без особливих змін.