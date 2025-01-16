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РФ втратила за добу війни в Україні 1480 окупантів, 11 танків і 120 БПЛА
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1480 окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 814 150 (+1480) осіб,
- танків ‒ 9791 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 368 (+20) од,
- артилерійських систем – 22 015 (+40) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 503 (+120),
- крилаті ракети ‒ 3049 (+31),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 132(+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3697 (+1) од.
Дані уточнюються.
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