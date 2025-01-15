Шпигувала в Миколаєві та входила в агентурну мережу ГРУ: 15 років тюрми отримала ексвійськова

Про це повідомляє Служба безпеки.

СБУ нейтралізувала ворожий осередок у Миколаєві у травні 2022 року: тоді в місті затримали 5 агентів РФ.

Серед них була колишня військова, яка працювала в центрі донорства й мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема військових.

"За завданням куратора засуджена намагалась виявити і "злити" російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ в Миколаєві. Отримані відомості вона мала намір направити до російського ГРУ через резидента ворожої агентури – Віктора Логінова", - розповідають у СБУ.

Логінов на початку повномасштабної війни жив у Херсоні, а під час окупації міста пішов на співпрацю з росіянами.

"На підставі доказів, зібраних СБУ, агентку визнано винною за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.

Зловмисниці призначили 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Водночас підозру в держзраді отримав резидент російської агентурної групи - тривають комплексні заходи, аби знайти фігуранта.