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Українська тенісистка Костюк вийшла до третього кола Australian Open

Дмитро Марценишин
15 січня, 2025 середа
16:36
Спорт Марта Костюк

У середу, 15 січня, у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії українка Марта Костюк перемогла німкеню Юле Німаєр

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Про це повідомляє офіційний сайт Australian Open

У Мельбурні Костюк, яка займає у світовому рейтингу 18-те місце, переграла Німаєр (93) з рахунком 6:3, 6:0. У 1/16 фіналу українка зустрінеться з 12-ю ракеткою світу Паулою Бадосою з Іспанії. Раніше тенісистки провели чотири матчі, тричі перемогла іспанка. У першому колі Марта Костюк здолала японку Нао Хібіно (143) - 3:6, 6:3, 6:1. 

Як на Відкритому чемпіонаті Австралії виступають інші українки

У другому колі Australian Open зіграють ще дві українки - Даяна Ястремська (33), яка перемогла єгиптянку Маяр Шериф (65) з рахунком 6:1, 6:4 та Еліна Світоліна (27) - вона переграла румунку Сорану Кирстю (72) - 6:4, 6:4.  

Ще три наші тенісистки припинили виступи та турнірі Grand Slam в Австралії після 1/64 фіналу. Юлія Стародубцева (100) поступилася канадці Лейлі Фернандес (31) - 5:7, 4:6, Дарина Снігур (138) програла американці Даніель Коллінз (WTA) - 6:7, 3:6, а Ангеліна Калініна (48) поступилася Онс Жабер з Тунісу (39) - 3:6, 3:6.

Теги:
Новини
теніс
Марта Костюк
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