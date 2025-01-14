Українська тенісистка Ястремська вийшла до другого кола Australian Open
У вівторок, 14 січня, Даяна Ястремська перемогла єгиптянку Маяр Шериф у першому колі Відритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє офіційний сайт Australian Open.
У Мельбурні Ястремська, яка займає у світовому рейтингу 33 місце, перемогла Шериф (65) з рахунком 6:1, 6:4.
Раніше до другого кола першого в сезоні турніру Grand Slam вийшли інші українки. Еліна Світоліна (27) переграла румунку Сорану Кирстю (72) - 6:4, 6:4, а Марта Костюк (18) здолала японку Нао Хібіно (143) - 3:6, 6:3, 6:1.
Ще дві наші тенісистки припинили виступи в Австралії. Юлія Стародубцева (100) поступилася канадці Лейлі Фернандес (31) - 5:7, 4:6, а Дарина Снігур (138) програла американці Даніель Коллінз (WTA) - 6:7, 3:6.
Сьогодні боротьбу на Відритому чемпіонаті Австралії також розпочне українка Ангеліна Калініна (48), яка зустрінеться Онс Жабер з Тунісу (39).
Australian Open
Жінки. Перше коло
14 січня
Маяр Шериф (Єгипет) - Даяна Ястремська (Україна) - 1:6, 4:6
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.97
- EUR Купівля 43.33Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе