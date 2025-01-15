У Мінкульті заявили, що не можуть впливати на показ сюжетів про екстрасенсів у телемарафоні
Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявило, що не може впливати на показ сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів у телемарафоні "Єдині новини"
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства Інтерфакс-Україна.
"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", – зазначили в Мінкульті.
Там також наголосили, що закони України забороняють цензуру та втручання органів державної влади у діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.
- У вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський прокоментував необхідність телемарафону "Єдині новини" у боротьбі проти російської дезінформації.
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