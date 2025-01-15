У Мінкульті заявили, що не можуть впливати на показ сюжетів про екстрасенсів у телемарафоні

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", – зазначили в Мінкульті.

Там також наголосили, що закони України забороняють цензуру та втручання органів державної влади у діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.