Юрчишин прокоментував уточнені вимоги до медіа щодо видалення коментарів

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За словами Юрчишина, наразі якщо до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення або до суду звертається позивач щодо матеріалу, який порушує законодавство про медіа, то Нацрада може зробити припис.

"Якщо це коментарі чи немодерована частина, Нацрада може рекомендувати зняти цей коментар і цим питання вичерпується. Якщо ж матеріал не знімається – ЗМІ поділяє коментар чи позицію користувача – тоді далі запускається судовий процес, в якому позивач має довести, що це позиція ЗМІ", – сказав Юрчишин.

Він зазначив, що це правило діяло і буде діяти незалежно від того, чи вступить закон в силу. Водночас новим законопроєктом пропонують розширити можливість підстав для зняття матеріалу судовим рішенням, додав Юрчишин.

"Тобто, якщо слідчий, після того, як позивач сплатив судовий збір, надав факти, слідчий ці факти перевірив, пішов до слідчого судді, і справді фіксує, що розміщений матеріал порушує закон про медіа, то слідчий суддя може зробити припис до медіа з проханням зняти цей матеріал", – пояснив нардеп.

Так, медіа матимуть 3 дні для того, щоб відреагувати – так само як зараз можуть реагувати на рекомендацію Нацради.

За словами нардепа, для медіа важливо мати такий механізм, оскільки за іншим методом – якщо позивач не йде до Нацради, а прямо в суд – потрібно вже в суді доводити, що матеріал був розміщений на немодерованій частині медіа.

Що відомо

Рада 14 січня підтримала законопроєкт №11321, який, серед іншого, уточнює норми статті 117 Закону "Про медіа". Вона передбачає, що онлайн-медіа звільнятимуть від відповідальності за поширення недостовірної та забороненої до поширення інформації, якщо її публікуватимуть користувачі у коментарях відповідного медіа, за умови, що їх видалятимуть упродовж 3 днів з моменту отримання ухвали суду або скарги чи припису Нацради.

Також відповідно до змін медіа звільнятимуть від відповідальності не лише за дослівне відтворення публічних виступів чи повідомлень посадовців, а й "за переказ без спотворення суті" таких виступів.