Сибіга запевнив, що заборона на ведення прямих переговорів з Путіним є чинною

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейські правді".

У Сибіги запитали, чи не втратило чинність рішення РНБО про заборону прямих перемовин з Путіним та про що може постати питання стосовно намірів обраного президента США Дональда Трампа "швидко закінчити війну".

"Так, це рішення і зараз діє", - відповів український міністр.

Водночас на запитання, наскільки жорстка позиція у Києва щодо цього Сибіга уточнив: "Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне".

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.