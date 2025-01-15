Сибіга запевнив, що заборона на ведення прямих переговорів з Путіним є чинною
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна не відмовляється від принципу не вести прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це він розповів в інтерв'ю "Європейські правді".
У Сибіги запитали, чи не втратило чинність рішення РНБО про заборону прямих перемовин з Путіним та про що може постати питання стосовно намірів обраного президента США Дональда Трампа "швидко закінчити війну".
"Так, це рішення і зараз діє", - відповів український міністр.
Водночас на запитання, наскільки жорстка позиція у Києва щодо цього Сибіга уточнив: "Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне".
У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
- Водночас радники майбутнього президента США Дональда Трампа висловили думку, що досягнення мирної угоди стосовно війни РФ проти України може бути через "кілька місяців".
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