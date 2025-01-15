Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер: РФ не досягла жодної цілі в Україні, а втратила 700 тис. військових

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Засідання закрите і таємне, оскільки в ньому беруть участь очільники Генеральних штабів усіх держав - членів НАТО. Перед початком виступив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також очільник військового комітету НАТО Адмірал Роб Бауер", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки, Роб Бауер заявив, що головним питанням, яке обговорюватиметься на засіданні, стане допомога Україні. Він також підкреслив, що НАТО повинно бути готовим захищати євроатлантичний простір від зовнішніх загроз і забезпечувати безпеку для мільярда людей, які живуть на цій території. Крім того, необхідно посилювати обороноздатність, збільшувати виробництво зброї та продовжувати підтримку України. Такий висновок вже зробили лідери НАТО.

"Дуже цікавий факт навів адмірал Роб Бауер: Росія не досягла жодної своєї цілі в Україні, а натомість втратила 700 тисяч військових загиблими й пораненими", - наголосила кореспондентка.

Як зазначила Тетяна Висоцька, у НАТО розуміють, що повинні готуватися захищати євроатлантичний простір від Росії, і якщо не зараз, то через 4-5 років.

"А поки що Росія веде гібридну війну проти держав НАТО через гібридні загрози, кібератаки, через погрози вбивствами людям та саботаж. І в цьому їй допомагають Китай, Північна Корея та Іран, які також є спільниками Росії у війні проти України та всього євроатлантичного простору", - додала Висоцька.

За результатами опитування Київського міжнародного інституту (КМІС), 46% українців вважають вступ до НАТО важливішим, ніж членство в Європейському Союзі.







