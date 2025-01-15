Військовий контингент європейських країн в Україні може бути частиною гарантій безпеки, – Зеленський

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, відповідаючи на запитання щодо дискусій про гарантії безпеки та обговорення можливості введення в Україну військового контингенту європейських країн.

"Ми підтримуємо те, що контингент тих чи інших країн, наших союзників, є і може стати однією з гарантій безпеки, – сказав Зеленський. – Але потрібно мати повну мапу гарантій безпеки, частиною яких може стати військовий контингент. Зокрема, є питання – який саме це буде контингент, яких країн, де вони розташовуватимуться тощо".

Він зазначив, що Україна обговорює це питання з французькою стороною, балтійськими партнерами, проте наразі йдеться про загальні речі. Також це питання стане предметом обговорення з лідером Британії.

На переконання Зеленського, кроком, який може передувати введенню в Україну військового контингенту, може бути робота інструкторів з програмою навчання і тренування наших військ в Україні.

Водночас Зеленський наголосив, що цього недостатньо. На його думку, частиною гарантій безпеки має бути також збереження в Україні великої армії.

Також важливим пунктом є забезпечення зброєю. Як зазначив президент України, від початку повномасштабної війни пропорції допомоги Європи, США й української зброї зараз такі: 33-34% – це вітчизняне виробництво, близько 30% – Європа, близько 40% – США.

"Ми не можемо дивитися на гарантії сьогоднішньої підтримки України без одного з гравців, максимально рівноцінного - Європа і США. Для нас дуже важливо зберегти цей союз. І це також гарантії безпеки. Зі Сполученими Штатами ми будемо говорити і про це", – додав він.

Тим часом однією з найважливіших гарантій Зеленський назвав вступ України в НАТО.

"Ті частини, які я говорив, – це про сьогодні, про те, що нам потрібно на шляху до НАТО. Але НАТО також має бути", – сказав він.