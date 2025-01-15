Росіяни скинули авіабомбу на будинок майора поліції у Курській області, - росЗМІ

Про це повідомляє російське видання Astra.

Як зазначається, 2 січня у селі Сергіївка Льгівського району Курщини з російського літака впала ФАБ. Авіабомба не вибухнула, на місці утворилася вирва.

За словами місцевих жителів, у будинку на вулиці Центральній, у двір якого впала бомба, мешкає майор поліції.

Загалом начебто минулося без постраждалих.

ASTRA додає, що має інформацію про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України за 2024 рік та про 4 за 2025 рік.