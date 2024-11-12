Біля будинку на окупованій Луганщині впала російська авіабомба: евакуйовано понад 50 людей, - росЗМІ

Про це пише російське видання ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався 10 листопада. Російську авіабомбу, що не розірвалася, знайшли біля житлового будинку на вулиці Аврора.

У 83-річної пенсіонерки, яка мешкає в цьому будинку, пошкоджено гараж та легковий автомобіль. Сама вона не постраждала.

За даними видання, жителів цієї та всіх прилеглих вулиць 10 листопада окупанти евакуювали до гуртожитку у Стаханові. Всього евакуювалися понад 50 людей.

Крім того, у цей день було перекрито рух цими вулицями. Місцева окупаційна "влада" публічно про падіння авіаційної бомби не повідомляла.