Біля вокзалу в окупованому Рубіжному з російського літака вдруге впала авіабомба

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Про кількість жертв окупанти не повідомляють, але вцілілих евакуювали та тримають разом.

Очільник Луганщини нагадав, що під час подібного інциденту минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей.

"Працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", - зазначив Лісогор.