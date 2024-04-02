Біля вокзалу в окупованому Рубіжному з російського літака вдруге впала авіабомба
У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області з російського літака випала авіаційна бомба біля залізничного вокзалу. Це вже другий випадок скидання боєприпасів РФ на місто
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.
Про кількість жертв окупанти не повідомляють, але вцілілих евакуювали та тримають разом.
Очільник Луганщини нагадав, що під час подібного інциденту минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей.
"Працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", - зазначив Лісогор.
- Російські загарбники на початку січня з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків і велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію.
- Цей інцидент окупанти використали для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті.
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