Росіяни провели фільтрацію жителів окупованого Рубіжного, які постраждали від скидання авіабомби РФ на місто 8 січня, - ЦНС

Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що з району бомбардування було виселено понад 300 людей. У будинках цих мешканців за їхньої відсутності росіяни самовільно провели обшуки.

За даними ЦНС, людей утримували у тимчасових пунктах, де окупанти також перевірили їхні дані, телефони та наявність російського паспорта.

У результаті загарбники затримали декількох людей, яких запідозрили у нелояльності.