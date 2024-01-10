Росіяни провели фільтрацію жителів окупованого Рубіжного, які постраждали від скидання авіабомби РФ на місто 8 січня, - ЦНС
Окупаційна "влада" Рубіжного Луганської області використала скидання російської авіабомби на багатоповерхівки у місті 8 січня для проведення додаткових фільтраційних заходів
Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що з району бомбардування було виселено понад 300 людей. У будинках цих мешканців за їхньої відсутності росіяни самовільно провели обшуки.
За даними ЦНС, людей утримували у тимчасових пунктах, де окупанти також перевірили їхні дані, телефони та наявність російського паспорта.
У результаті загарбники затримали декількох людей, яких запідозрили у нелояльності.
- Російські загарбники 8 січня з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків і велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.13
- EUR Купівля 41.96Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе