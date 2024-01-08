Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
Російські загарбники з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків і велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що окупанти влучили в житловий квартал Рубіжного, який є одним із небагатьох уцілілих під час штурмів армії РФ навесні 2022 року, бомбою ФАБ-250. Тепер зазнали руйнації також і ці будинки.
"Зазвичай окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ. Цього разу завадили численні свідки, які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати й списати на противника не вдалося", - наголошує очільник ОВА.
За його словами, постраждалих госпіталізують, менш важких - перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває.
"Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить - до цього містяни майже за два роки звикли. Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію", - додав Лисогор.
Водночас очільник так званої ЛНР Леонід Пасічник назвав цей інцидент "нештатним сходженням авіаційного боєприпасу".
За його словами, ніхто з мешканців не постраждав.
"Жителів найближчих будинків оперативно евакуювали. Усім запропонували розміститися в пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває пʼятеро людей, включно з двома дітьми. Інші ухвалили рішення про розміщення у родичів та друзів", - написав Пасічник у телеграм і додав, що "фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу".
- 2 січня подібне "нештатне сходження" боєприпасу сталося на території Воронезької області РФ. Тоді, під час атаки по Україні, російський авіаційний боєприпас упав і спричинив руйнування.
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