Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



Зазначається, що окупанти влучили в житловий квартал Рубіжного, який є одним із небагатьох уцілілих під час штурмів армії РФ навесні 2022 року, бомбою ФАБ-250. Тепер зазнали руйнації також і ці будинки.



"Зазвичай окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ. Цього разу завадили численні свідки, які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати й списати на противника не вдалося", - наголошує очільник ОВА.



За його словами, постраждалих госпіталізують, менш важких - перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває.



"Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить - до цього містяни майже за два роки звикли. Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію", - додав Лисогор.

Водночас очільник так званої ЛНР Леонід Пасічник назвав цей інцидент "нештатним сходженням авіаційного боєприпасу".

За його словами, ніхто з мешканців не постраждав.

"Жителів найближчих будинків оперативно евакуювали. Усім запропонували розміститися в пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває пʼятеро людей, включно з двома дітьми. Інші ухвалили рішення про розміщення у родичів та друзів", - написав Пасічник у телеграм і додав, що "фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу".