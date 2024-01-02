Під час атаки по Україні російський авіаційний боєприпас упав на території Воронезької області

Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на міноборони РФ.

"Під час виконання польоту літака повітряно-космічних сил над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок інциденту було пошкоджено шість приватних будівель. Постраждалих нібито немає.