Під час атаки по Україні російський авіаційний боєприпас упав на території Воронезької області
На території Воронезької області РФ у вівторок, 2 січня, під час атаки по Україні впав російський авіаційний боєприпас: є руйнування
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на міноборони РФ.
"Під час виконання польоту літака повітряно-космічних сил над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що внаслідок інциденту було пошкоджено шість приватних будівель. Постраждалих нібито немає.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки.
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