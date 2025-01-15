"Реал" після 5 пропущених голів від "Барселони" поверне у ворота Луніна
Український воротар Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридського "Реала" на наступний матч Кубка Іспанії
Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".
За словами головного тренера "Реала" Карло Анчелотті, Андрій Лунін гратиме в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Сельти", який пройде 16 січня.
"Фізично всі добре відновилися після того, що ми побачили на сьогоднішньому тренуванні. Щось може змінитися, але ідея полягає в тому, щоб проти "Сельти" поставити найкращу можливу команду. У воротах гратиме Лунін", - сказав Анчелотті.
Андрій Лунін у поточному сезоні пропустив 8 голів у 6 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі 1 асист.
- 10 січня повідомлялось, що Лунін потрапив у список футболістів, яких "Реал" готовий продати.
- 12 січня мадридський "Реал" з рахунком 2:5 програв каталонській "Барселоні" у фіналі Суперкубка Іспанії з футболу.
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