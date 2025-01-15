"Реал" після 5 пропущених голів від "Барселони" поверне у ворота Луніна

Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

За словами головного тренера "Реала" Карло Анчелотті, Андрій Лунін гратиме в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Сельти", який пройде 16 січня.

"Фізично всі добре відновилися після того, що ми побачили на сьогоднішньому тренуванні. Щось може змінитися, але ідея полягає в тому, щоб проти "Сельти" поставити найкращу можливу команду. У воротах гратиме Лунін", - сказав Анчелотті.

Андрій Лунін у поточному сезоні пропустив 8 голів у 6 матчах та тричі зберіг свої ворота в недоторканності. Також в його активі 1 асист.