Польща готова організувати третій саміт, присвячений відбудові України, – Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна готова організувати третій саміт з відбудови України, який має відбутися вже у 2026 році
Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Туска, польські підприємства будуть пліч-о-пліч співпрацювати з Україною для відбудови зруйнованих війною об'єктів.
"Ми всі хочемо якнайшвидше відбудувати Україну та все, що знищили росіяни. Польща буде одним з головних партнерів у цьому процесі. Ми готові організувати третій саміт з відбудови України. Найближчий відбудеться в Римі. Сподіваюся, ми спільно переконаємо наших партнерів у тому, що Польща - це відповідний партнер у відбудові України", - зазначив польський прем'єр.
Своєю чергою Зеленський заявив, що конференція з відновлення України відбудеться у Польщі у 2026 році.
"Я хочу подякувати також за пропозицію Дональда Туска провести наступну конференцію по відбудові України у 2026 році у Польщі, після проведення цьогоріч конференції в Італії. Україна приймає це запрошення, і для нас дуже важливо, що у відбудові України Польща буде одним із ключових наших партнерів", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року.
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