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Драматичний "Щедрик", справжній "Тигр і я" чи несподіваний "Калейдоскоп": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
6 січня, 2023 п'ятниця
14:30
Статті Щедрик

Від української історичної драми про часи Другої світової до кримінально-детективного серіалу, що повністю змінює звички перегляду телепрограм

Попри те, що новорічно-різдвяний період, коли – попри всі реалії – хочеться тільки кіноказок, ще не минув, людська натура змушує шукати у кінопропозиціях і щось гостріше. Бо як там у легендарного британського політика Вінстона Черчіля, якого українці цитують сьогодні чи не найчастіше? Десь так: птахи піднімаються вище, коли летять проти вітру.  

Еспресо  теж вибрав для себе на ці вихідні кілька гостріших стрічок, хоча і про фільми зі щасливим фіналом теж не забув

"Щедрик"

У кінотеатрах з 5 січня 

Українську історичну драму режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської "Щедрик" вже встигли побачити в багатьох країнах світу. Нічого дивного, адже її світова прем'єра відбулася ще в березні 2022 року. Навіть більше - стрічка відзначена як найкраща на фестивалі Women's International Film Festival Nigeria (WIFFEN)

Фільм, знятий у 2020 році у копродукції України та Польщі, розповідає історію трьох родин з Івано-Франківська — українців, поляків та євреїв у період Другої світової війни. На межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастках каральних  режимів СРСР та Третього Рейху діти втрачають батьків і опиняються під опікою викладачки співу Софії, чия рідна донечка Ярослава понад усе прагне примирити світ чарівливою мелодією "Щедрика". "Ця українська гармонія з наївністю дитини та стійкістю матері веде до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення", - пишуть про фільм, який говорить найперше про здатність навіть у найстрашніших обставинах залишатися людиною, про спромогу зберігати свою національну ідентичність навіть за, здавалося б, безпросвітніх умов та дає розуміння відносин між Україною та Росією. Фільм про події минулі, але прекрасно проектується на те, що переживає Україна сьогодні. І що відчуває.

Цікаво, що однією з головних музичних тем фільму стала пісня "Я відчуваю тебе", яку виконали Оксана Муха та Іван Леньо. І хоча ця пісня авторства трубача гурту Kozak System Сергія Соловія і не була написана спеціально для фільму, втім ідеально вписалася у його сюжет. А Оксана Муха навіть зіграла у стрічці епізодичну роль. 

У головних ролях Андрій Мостренко, Йоанна Опозда, Христина Ушицька, Томаш Собчак, Поліна Громова, Яна Корольова, Євгенія Солодовник.

"Сусідка"

У кінотеатрах з 29 грудня

Романтична комедія режисерки Наталії Пасеницької, знята за сценарієм української письменниці, співачки та журналістки Ірени Карпи – добрий привід підтримати своє, українське. Мова про проєкт, який створила студія FFilms за сприяння Держкіно і зйомки якого розпочалися улітку 2021 року на локаціях у Києві.

"Петро (Артемій Єгоров) звик розпоряджатися своїм життям так, як йому зручно, - йдеться в супроводі до фільму. -  А найзручніше для чоловіка – проводити час у клубах та на галасливих вечірках. Усюди й завжди він користується успіхом у дівчат, однак зв’язувати себе серйозними стосунками не поспішає. Якось він заклався зі своїм кращим другом Олегом (Олексій Комаровський), що зможе місяць прожити під одним дахом із жінкою. Кандидатку довго не шукали – Олеговій сестрі Вероніці (Ксенія Мішина) саме потрібно тимчасове помешкання. Вона щойно пішла від чоловіка-тирана та шукає новий дім і нову роботу. Та й з двійнятами-другокласниками будь-де на ночівлю не залишишся. Як добре, що в брата є такі чуйні друзі". 

Сповнена гумору та ліричних моментів стрічка, яка мала стати головною романтичною комедією весни 2022-го, нагадує, як жила Україна до повномасштабного вторгнення Росії.

У головних ролях Ксенія Мішина, Артемій Єгоров, Jerry Heil, Анна Трінчер, Гриша Горобчук, Володимир Кравчук, Ден Пасєчний

"Тигр і я"

 В кінотеатрах з 29 грудня

Італійський пригодницький фільм здатний об’єднати біля екрану всю родину. Це дебют в ігровому кіно режисера Брандо Куілічі, який має великий досвід зйомок документальних фільмів про природу. І це далося взнаки і в цій стрічці – вона вийшла нефальшивою з пропозицією можливості для глядача зловити справжній кайф від справжньої природи.

Про що історія? Про хлопчика, батьки якого загинули під час землетрусу у Катманду і він опиняється у притулку. Хлопчику там дуже незатишно, тим більше, що він потерпає від дошкульних жартів однолітків, а відтак мріє повернутися до себе додому. Якось випадково він стає свідком, як браконьєри убивають тигрицю та саджають у клітку її дитинча. Скориставшись нагодою, хлопчик тигреня звільняє і називає його Мукті. Колись від матері він чув, що у Гімалаях є обитель, де монахи надають допомогу самотнім молодим тиграм. Саме туди вони і вирушають.

У головних ролях Санні Павар, Клаудія Джеріні, Амандип Сингх та Юн Сі Джойс.

"Калейдоскоп" (серіал)

На Netflix з 1 січня цього року

Новий кримінально-детективний серіал "Калейдоскоп" від компанії Netflix, має шанс повністю змінити звички перегляду телевізійних програм. Його особливість у тому, що епізоди не пронумеровані, а позначені кольорами і їх можна дивитися у рандомному порядку. Однак якщо дошукуватися хронології сюжетних подій, то хронологічно кольори серій мали би стояти в такому порядку: чорний, фіолетовий, зелений, жовтий, помаранчевий, синій, червоний, рожевий, білий. 

Дія серіалу розгортається навколо талановитого грабіжника Лео Папа, який мріє здійснити найбільше пограбування у світовій історії та з цією метою гуртую біля себе групу обдарованих злочинців. Історія, що охоплює понад двадцять чотири роки, сповнена несподіваних поворотів, зрад та смертельної небезпеки, проте головні герої рішуче налаштовані довести масштабну справу до кінця і втекти від свого переслідувача — співробітника служби корпоративної безпеки Роджера Саласа.

У ролях Руфус Сьюелл, Таті Габріель, Пас Вега, Розалін Елбей, Пітер Макр Кендалл, Нюша Нур, Семмі Перальта, Бабба Вайлер, Джон Ганс Тестер.

Режисери Майрзі Алмас, Еверардо Гоут та Хосе Паділья

"Ковбой із Копенгагена" (серіал)

На Netflix з 5 січня цього року

Данський серіал від компанії Netflix Режисер стрічки – провокатор, інтелектуал та невтомний візіонер - Ніколас Віндінгл Рефн ("Неоновий демон", "Драйв" та ін.) зняв шестисерійний серіал – про повернення до минулого та про розширення власних альтер-его, які постійно змінюються. Принаймні, так сам про цю роботу говорить. Це перший за останніх 15 років проєкт, який знімав у себе на батьківщині - у Данії. Прем'єра серіалу відбулася на Венеційському кінофестивалі 2022 року. Говорить також і про те, що на цьому серіалі його співпраця з Netflix не припиниться.

В основі кінорозповіді історія дівчини з надприродніми здібностями, яку продавали як живий талісман на успіх. Тепер вона бажає помститися своїм кривдникам.

Головні ролі у цій кіноісторії виконали Анжела Бундалович, Андреас Люкке Йорґенсен та Джейсон Генділь-Форсселл

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