Переосмислення "Щедрика" Carol for Charity отримало бронзу на міжнародному фестивалі The One Show
Переосмислення всесвітньо відомого "Щедрика" під назвою Carol for Charity отримало свою першу бронзу на міжнародному фестивалі креативності The One Show у категорії Interactive & Mobile Craft: Audio Craft
Про це інформує МЗС України.
Також зазначають, що проєкт Carol for Charity потрапив до шорт-листів Experiential & Immersive: Use of Sound та Branded Entertainment: Audio.
"Carol for the Charity - це історія про переосмислення всесвітньо відомого українського “Щедрика” для допомогти українським дітям, якими опікується Фундація Олени Зеленської", - ідеться в повідомленні.
У пресслужбі відомства зазначають, що це спільник проєкт агенції Saatchi & Saatchi Ukraine та Міністерства закордонних справ. Так напередодні Різдва 2022 року команда агенції переписала слова "Щедрика" зважаючи на сучасні обставини війни, унаслідок чого і з'явилася колядка Carol for Charity. У ній англійською мовою розповідається про все, що зараз відбувається з українцями. Також композиція спонукає ввімкнути Shazam і задонатати на підтримку українських дітей.
Виконали колядку Тарас Тополя з гурту "Антитіла", ансамбль ім. Григорія Верьовки та дитячий фольклорний ансамбль "Зернятко". Вони зробили це під час чергового масованого ракетного удару РФ по Києву в листопаді 2022 року.
Carol for Charity уперше пролунала в грудні 2022 року. Згодом колядку заспівали наживо в прямому етері на національному телебаченні в присутності президента України Володимира Зеленського, а потім її почули на 22 радіостанціях в 11 країнах.
Зазначають, що переосмислений "Щедрик" вже допоміг зібрати мільйони гривень для українських дітей. Так колядка отримала понад 1 млн прослуховувань 110 млн користувачів на стримінгових платформах. Також кількість відвідувачів сайту Фундації Олени Зеленської зросла в десятки разів.
"Нагорода The One Show для Carol for Charity є важливою перемогою України в публічній дипломатії. Команда проєкту на 100% заслужила цю відзнаку за нестандартний підхід і переосмислення всесвітньо відомого твору Миколи Леонтовича. Дуже символічно, що через понад сто років після світової прем’єри “Щедрик” не лише зачаровує слухачів у всьому світі, але і збирає кошти для допомоги маленьким українцям в умовах повномасштабної російської агресії", - розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
Послухати колядку можна за посиланням.
Довідка: The One Show - це нагорода, що входить до ТОП-3 світових відзнак у сфері реклами, дизайну та діджитал-маркетингу. Цьогоріч відзначили 50-ту церемонію нагородження. Переможців у десятках категорій обирають провідні маркетологи світу.
До цьогорічної конкурсної програми The One Show подали 20 166 робіт з 69 країн. Тріумфаторами стали агенції, студії, бренди та продакшн-компанії із 54 країн світу. Усього вони заробили 210 золотих олівців, 200 срібних, 238 бронзових та 1 172 мерітів (Merits).
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