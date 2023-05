Переосмислення "Щедрика" Carol for Charity отримало бронзу на міжнародному фестивалі The One Show

Про це інформує МЗС України.

Також зазначають, що проєкт Carol for Charity потрапив до шорт-листів Experiential & Immersive: Use of Sound та Branded Entertainment: Audio.

"Carol for the Charity - це історія про переосмислення всесвітньо відомого українського “Щедрика” для допомогти українським дітям, якими опікується Фундація Олени Зеленської", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі відомства зазначають, що це спільник проєкт агенції Saatchi & Saatchi Ukraine та Міністерства закордонних справ. Так напередодні Різдва 2022 року команда агенції переписала слова "Щедрика" зважаючи на сучасні обставини війни, унаслідок чого і з'явилася колядка Carol for Charity. У ній англійською мовою розповідається про все, що зараз відбувається з українцями. Також композиція спонукає ввімкнути Shazam і задонатати на підтримку українських дітей.

Виконали колядку Тарас Тополя з гурту "Антитіла", ансамбль ім. Григорія Верьовки та дитячий фольклорний ансамбль "Зернятко". Вони зробили це під час чергового масованого ракетного удару РФ по Києву в листопаді 2022 року.

Carol for Charity уперше пролунала в грудні 2022 року. Згодом колядку заспівали наживо в прямому етері на національному телебаченні в присутності президента України Володимира Зеленського, а потім її почули на 22 радіостанціях в 11 країнах.

Зазначають, що переосмислений "Щедрик" вже допоміг зібрати мільйони гривень для українських дітей. Так колядка отримала понад 1 млн прослуховувань 110 млн користувачів на стримінгових платформах. Також кількість відвідувачів сайту Фундації Олени Зеленської зросла в десятки разів.

"Нагорода The One Show для Carol for Charity є важливою перемогою України в публічній дипломатії. Команда проєкту на 100% заслужила цю відзнаку за нестандартний підхід і переосмислення всесвітньо відомого твору Миколи Леонтовича. Дуже символічно, що через понад сто років після світової прем’єри “Щедрик” не лише зачаровує слухачів у всьому світі, але і збирає кошти для допомоги маленьким українцям в умовах повномасштабної російської агресії", - розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Послухати колядку можна за посиланням.

Довідка: The One Show - це нагорода, що входить до ТОП-3 світових відзнак у сфері реклами, дизайну та діджитал-маркетингу. Цьогоріч відзначили 50-ту церемонію нагородження. Переможців у десятках категорій обирають провідні маркетологи світу.

До цьогорічної конкурсної програми The One Show подали 20 166 робіт з 69 країн. Тріумфаторами стали агенції, студії, бренди та продакшн-компанії із 54 країн світу. Усього вони заробили 210 золотих олівців, 200 срібних, 238 бронзових та 1 172 мерітів (Merits).