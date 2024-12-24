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На фронті від початку доби зафіксували 179 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку

Ольга Бабишена
24 грудня, 2024 вiвторок
16:55
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби вівторка, 24 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 179 бойових зіткнень: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей, таких як Гірськ, Хрінівка, Покровка, Порозок, Майське, Славгород, Відродженівське, Тимофіївка, Олександрівка та Пономаренки. 

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Високої Яруги. 

На Куп’янському напрямку російські окупанти 19 разів атакували Сили оборони в районах  Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Вісім боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Зелений Гай, Новоєгорівка, Макіївка, Терни, Торське та в напрямку Григорівки, сім боєзіткнень тривають дотепер. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

В районі населеного пункту Білогорівка на Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися на наші позиції.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак російських загарбників в районі Часового Яру. 

На Торецькому напрямку агресор здійснив одинадцять спроб просунутись вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 32 атаки противника, 13 боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 25 разів у бік населених пунктів Петропавлівка, Шевченко та в районі Курахового. П’ятнадцять  спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. 

На Времівському напрямку продовжуються дев’ять ворожих атак, за день наші воїни вже відбили 11 штурмових дій противника в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Авіація противника скинула керовані авіаційні бомби на Темирівку та Зелене Поле.  

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу штурму позицій українських підрозділів.

В Курській області українські воїни відбили двадцять атак загарбницьких військ, десять боєзіткнень тривають.

На решті напрямках – без особливих змін. 

  • Протягом минулої доби російська армія на війні в Україні втратила 1630 військових. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 777 тис. окупантів. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Покровськ
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