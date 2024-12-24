Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура До студії каналу Еспресо принесли Вифлеємський вогонь миру

До студії каналу Еспресо принесли Вифлеємський вогонь миру

Увесь Лесь
24 грудня, 2024 вiвторок
22:22
Культура

У вівторок, 24 грудня, учасниці українського скаутського руху Пласт принесли до студії телеканалу Еспресо Вифлеємський вогонь миру

Зміст

Пластунки виконали різдвяну пісню під акомпанемент укулеле та розповіли, що цьогоріч цей вогонь має особливе гасло: "Світлом подолаємо темряву".

Довідка: Вифлеємський вогонь миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Вона полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Акцію започаткувала 1986 року Австрійська телерадіокомпанія з метою донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домом - у лікарнях, сиротинцях тощо.

В Україні з 1998 року Вифлеємський вогонь миру поширюють пластуни - українські скаути. Вони передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам, а також українським захисникам.

Цьогоріч пластуни вже передали Вифлеємський вогонь миру президенту Володимиру Зеленському та ексголовнокомандувачу ЗСУ послу України у Великій Британії Валерію Залужному.

Теги:
Новини
Україна
Різдво
Еспресо.TV
Читайте також:
Роберт Фіцо
Автор Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
"Була відповіддю на заяву Зеленського": Фіцо про зустріч із Путіним
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
Молдова
Автор Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
РФ звинуватила Молдову в розробці плану операції в окупованому Придністров'ї. В адміністрації Санду відреагували
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
23:38
Оновлено
шахед
Росія атакує Україну "шахедами" в Різдвяну ніч: на Київщині спрацювала ППО
23:12
ізраїльські солдати
Ізраїльський парламент продовжив надзвичайний стан в країні ще на рік
22:55
ЗСУ
На фронті від початку доби зафіксували 248 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
22:21
Рустем Умєров
Кабмін спростив закупівлі БПЛА та засобів РЕБ вітчизняного виробництва
22:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
Найбільше, чим Трамп може заохотити Путіна до миру, - це скасування болючих для РФ санкцій, - дипломат Хара
22:08
Ексклюзив
ЗСУ
Нардеп Гончаренко: "У нас є серйозний шанс завершити бойові дії у 2025 році"
21:58
Олександр Якущенко
У РФ повідомили про самогубство підлітка, якого росіяни викрали з Херсонщини. Україна почала розслідування
21:01
Аналітика
Сергій Згурець
Що відбувається із законопроєктом про демобілізацію. Колонка Сергія Згурця
21:00
Інтерв’ю
Українська греко-католицька церква. Блаженнійший Святослав
"Тому що він хоче, щоб ми разом з Ним це зло зупинили": голова УКГЦ Блаженнійший Святослав про віру та чому Бог не зупинить війну
20:57
Олександр Хижняк, бокс
Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали
20:55
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
Після заяви Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію Данія посилює оборону острова
20:38
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
РФ ударила ракетою по Кривому Рогу: 15 постраждалих, один чоловік загинув
20:31
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила ударні БПЛА: ситуація на вечір 24 грудня
20:00
OPINION
Ангели, архангели, просимо до нас на вечерю
19:57
Війна з Росією, ЗСУ
Знижки, спецпропозиції: в "Армії+" запустили програму підтримки військових
19:53
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Кібератака на реєстри та держресурси: уряд автоматично продовжив термін бронювань від мобілізації
19:43
Ексклюзив
польща україна , біженці
Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені, щоб українці залишалися, - президент асоціації компаній з працевлаштування
19:33
Оновлено
Микита Василенко
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти, Лубінець, ректор і Лісовий відреагували
19:24
"Ми боремося за надію та перемогу життя": Зеленський привітав українців із Різдвом
19:15
Новий рік
В Україні посилили заходи безпеки на різдвяно-новорічні свята
19:07
Кабмін
Уряд пропонує позбавити державного захисту російську та білоруську мови
18:52
метро
Ексочільника метро Києва Брагінського оголосили в розшук за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками
18:41
Олександр Шовковський, Динамо
"Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ
18:24
Джо Байден
Байден розглядає запровадження нових санкцій проти енергетичного сектору РФ, - WP
18:24
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію
18:18
OPINION
Я дуже втомився
18:04
OPINION
Неформат, або "Дєвочкі на культурку"
17:55
Відправив коханці світлини: завдяки полковнику росгвардії Нацспротив викрив ворожу базу в Луганську
17:48
PR
Скільки коштує розробка інтернет-магазину: оцінка вартості та варіанти рішень
17:45
Партнерський матеріал
Проблеми ВЛК: чому непридатних визнають придатними та як це впливає на обороноздатність України
17:33
Україна - США, конгрес
Україна отримала від США перший транш у $1 млрд від заморожених активів РФ
17:29
ЗСУ
DeepState: Сили оборони вирвалися з Макарівки, яку захопила РФ, оточених підрозділів немає
17:24
Ексклюзив
"Орешник" путін
Ракета була готова мінімум 5 років тому, - Defense Express про "Орешник", яким РФ ударила по Дніпру
17:08
Соціальні мережі, месенджери, WhatsApp
У РФ обговорюють блокування дзвінків і голосових повідомлень у месенджерах "для боротьби з шахрайством"
16:41
Ексклюзив
ЗСУ
Війна може зайти на новий цикл, якщо не вдасться домовитися до кінця травня, - політолог Денисенко
16:38
Оновлено
На фото біженці з України
МЗС відреагувало на матеріал El Pais про те, що Київ нібито вимагає зупинити допомогу українським біженцям у ЄС
16:21
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі заявила про створення ради з підготовки нових виборів парламенту
16:14
Ексклюзив
Газовий лічильник
Підвищення може бути на копійки, навіть не на гривню: енергетичний експерт про тарифи на газ для споживачів
16:02
Ексклюзив
газова свердловина
Росія свідомо пішла на створення гуманітарної кризи у Придністров’ї, - політолог Руссу про припинення транзиту газу з РФ
16:00
OPINION
Католицькою Церквою управляє теолог-двієчник
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV