До студії каналу Еспресо принесли Вифлеємський вогонь миру

Пластунки виконали різдвяну пісню під акомпанемент укулеле та розповіли, що цьогоріч цей вогонь має особливе гасло: "Світлом подолаємо темряву".

Довідка: Вифлеємський вогонь миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового. Вона полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Акцію започаткувала 1986 року Австрійська телерадіокомпанія з метою донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домом - у лікарнях, сиротинцях тощо.

В Україні з 1998 року Вифлеємський вогонь миру поширюють пластуни - українські скаути. Вони передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам, а також українським захисникам.

Цьогоріч пластуни вже передали Вифлеємський вогонь миру президенту Володимиру Зеленському та ексголовнокомандувачу ЗСУ послу України у Великій Британії Валерію Залужному.