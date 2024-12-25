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Трамп пообіцяв повернути оригінальну назву найвищої гори Північної Америки Деналі, яку змінив Обама

Ксенія Золотова
25 грудня, 2024 середа
02:40
Світ

Новообраний президент США Дональд Трамп висловив намір перейменувати найвищу гору Північної Америки Деналі назад на Мак-Кінлі. Гора була перейменована експрезидентом США Бараком Обамою у 2015 році на честь місцевих жителів

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Про це повідомляє FOX News.

Виступаючи перед консерваторами на конференції у Фініксі, Трамп пообіцяв і зазначив, що експрезидент Вільям Мак-Кінлі, 25-й президент США, також був республіканцем. 

Вперше він пообіцяв скасувати дії Обами в серпні 2015 року у дописі в Х, і назвав це "образою для Огайо", де Мак-Кінлі народився і виріс.

Під час свого виступу він також пообіцяв скасувати ребрендинг демократами південних військових баз, названих на честь конфедератів, як-от Форт Ліберті у Фейетвіллі, штат Північна Кароліна, який раніше мав ім’я генерала Брекстона Брегга.

Довідково. Гора Деналі, яка має висоту понад 6100 м, була спочатку названа горою Мак-Кінлі в 1896 році після того, як золотошукач, який досліджував регіон, почув, що Мак-Кінлі, прихильник золотого стандарту, виграв кандидатуру від Республіканської партії на пост президента.

У 2015 році Міністерство внутрішніх справ США в підписаному Обамою наказі про зміну назви на Деналі (на честь місцевих жителів) зазначило, що Мак-Кінлі ніколи не відвідував гору і не мав "значного історичного зв’язку з горою чи Аляскою".

Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
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