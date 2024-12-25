За час окупації Криму росіяни замістили понад 35% жителів, - постпред президента
Протягом десяти років анексії Криму російська влада замінила понад 35% мешканців півострова
Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника президента України в АР Крим Ольга Куришко виданню Тиждень.
За результатами соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології з когнітивної деокупації Криму, етнічна структура населення Криму суттєво змінилася після російської анексії. Російська влада організувала масштабне переселення жителів РФ на півострів, а після 2022 року - примусове переміщення з нещодавно окупованих регіонів України, зазначила Курішко.
"Кількість новоприбулих оцінюють у приблизно мільйон. І це в той час, коли тисячі громадян України були змушені залишити домівки через регулярні переслідування та репресії з боку окупантів, мілітаризації, неприйняття окупації та небажання жити під нею. Для регіону з населенням близько 2,5 мільйона людей це означає, що за десятиліття окупації замістили, за найскромнішими підрахунками, понад 35% мешканців", - розповіла Куришко.
- Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков заявив, що впродовж 2024 року до російської окупаційної армії призвали 5,5 тис. жителів тимчасово окупованого Криму.
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