За час окупації Криму росіяни замістили понад 35% жителів, - постпред президента

Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника президента України в АР Крим Ольга Куришко виданню Тиждень.

За результатами соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології з когнітивної деокупації Криму, етнічна структура населення Криму суттєво змінилася після російської анексії. Російська влада організувала масштабне переселення жителів РФ на півострів, а після 2022 року - примусове переміщення з нещодавно окупованих регіонів України, зазначила Курішко.

"Кількість новоприбулих оцінюють у приблизно мільйон. І це в той час, коли тисячі громадян України були змушені залишити домівки через регулярні переслідування та репресії з боку окупантів, мілітаризації, неприйняття окупації та небажання жити під нею. Для регіону з населенням близько 2,5 мільйона людей це означає, що за десятиліття окупації замістили, за найскромнішими підрахунками, понад 35% мешканців", - розповіла Куришко.