У 2024 році РФ призвала до армії 5,5 тис. жителів тимчасово окупованого Криму, - Чистіков

Про це він розповів на конференції Представництва України в Криму, передає кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.

Чистіков зазначив, що у 2024 році Росія призвала до армії 5,5 тисяч жителів Криму, а загалом з 2022 року було мобілізовано 20 тисяч людей. Разом з тим, близько 500 жителів Криму визнали винними у небажанні служити у складі окупаційного контингенту військ.

Крім того, у кримських судах РФ відкрили понад 1000 справ за новою російською статтею щодо дискредитації російської армії. За цією справою вже винесли вже 950 вироків.

"Також силовики активно переміщують бранців вглиб РФ. Понад 40 кримських політвʼязнів незаконно етапували, по факту депортували до пенітенціарних установ на території Росії. Лише цього року було переміщено у далекі вʼязниці щонайменше 14 вʼязнів. Зазвичай ці вʼязниці розташовані за 3000 км від Криму, аби бранців не могли відвідати їхні рідні. Також понад 60 кримських політвʼязнів потребують термінової медичної допомоги. Загалом Росія незаконно утримує 218 кримчан, 132 з них кримські татари", - додав Чистіков.

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Т.в.о. представниці президента України в АР Крим Таміла Ташева своєю чергою повідомила, що Росія змушує строковиків підписувати контракт, тож багато кримчан воюють в російській армії. Воюючи проти України загинули кілька тисяч людей.

За словами Ташевої, Представництво займається координаційною роботою, щоб допомогти людям виїхати з території тимчасово окупованого Криму. Відтак, за їхнього сприяння з ТОТ Криму до України змогли виїхати щонайменше 27 мешканців півострова.

"Багато людей не повертаються до України, а залишаються жити в третіх країнах. Адже бояться за власну безпеку і безпеку власної родини. А є ті, що повертаються через треті країни до України та вступають у лави Збройних сил України. Зазвичай вони про це не говорять, адже їхні близькі можуть перебувати на ТОТ і ця інформація може загрожувати життю близьких", - підсумувала Ташева.