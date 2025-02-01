"Доступ просто відсутній": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про роботу міжнародних гуманітарних організацій із військовополоненими

Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

"Ну, як мінімум зі свого досвіду скажу, що доступ просто відсутній", - поділився Роман Борщ.

Він розповів, що за той час, який перебував у полоні РФ, жодного разу не спілкувався з представниками Червоного Хреста чи будь-якої іншої міжнародної організації.

"Варто розуміти, що, напевно, на території держави-терориста міжнародний оцей мандат не діє. От не пустить, скажімо, Путін до військовополонених Червоний Хрест - і що Червоний Хрест йому зробить?" - додав він.

Військовий пригадав, як лише раз частина військовополонених отримала передачі.

"До речі, також був 23-й начебто рік, якщо не помиляюся, чи вже початок 24-го, то було таке, що через Червоний Хрест частина людей отримала передачі. Як нам сказали, це було через Червоний Хрест. Там і одяг був якийсь теплий, і смаколики, якісь солодощі, і тому подібне", - зазначив Роман.

За його словами, "на колонію в 1500 людей на той час 40 людей начебто щось отримали".

"І знову ж таки, це була якась адресна допомога. Я не можу знати, чи це потрібно було рідним звертатися, чи за яким принципом воно відбувалося. Але загалом, що стосується правозахисників чи ще когось, то ні", - додав він.

Як розповів Роман Борщ, до військовополонених приїжджали представники омбудсмена РФ.

"Була навіть сама омбудсмен РФ Москалькова, вона також об'їжджала колонії. Але чи щось змінилося після цього? Ну, напевно, ні", - резюмував Роман Борщ.