Кличко-молодший розглядає можливість повернутись у бокс, - The Ring
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко може відновити боксерську кар'єру вже у 2025 році
Про це пише The Ring.
За інформацією джерела, Володимир Кличко "відданий ідеї" повернення на ринг заради гучного бою. Це може статись уже у 2025 році.
Щоправда, поки відсутня інформація, хто може стати суперником для українського боксера.
Володимир Кличко і можливе повернення на ринг
48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017-му після поразки від британця Ентоні Джошуа.
У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.
У листопаді 2024-го повідомлялось, що у Кличка-молодшого зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою.
У грудні голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика.
Аль аш-Шейх запевнив, що мріє влаштувати реванш Володимира Кличка проти Тайсона Ф’юрі.
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