Кличко-молодший розглядає можливість повернутись у бокс, - The Ring

Про це пише The Ring.

За інформацією джерела, Володимир Кличко "відданий ідеї" повернення на ринг заради гучного бою. Це може статись уже у 2025 році.

Щоправда, поки відсутня інформація, хто може стати суперником для українського боксера.

Володимир Кличко і можливе повернення на ринг

48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017-му після поразки від британця Ентоні Джошуа.

У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.

У листопаді 2024-го повідомлялось, що у Кличка-молодшого зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою.

У грудні голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика.

Аль аш-Шейх запевнив, що мріє влаштувати реванш Володимира Кличка проти Тайсона Ф’юрі.