"Ми були в інформаційному вакуумі": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про те, як дізнавався про новини з України в полоні РФ
Звільнений після 33 місяців з російського полону колишній журналіст Еспресо та військовослужбовець Роман Борщ розповів, що в неволі дізнавався новини про ситуацію в Україні від інших людей, які потрапляли в полон
Про це він поділився в інтерв'ю Еспресо.
"Ми дійсно були там (у російському полоні, - ред.) в інформаційному вакуумі, але десь до осені 2024-го в колонії, де я перебував, привозили ще людей з полів, які тільки-тільки потрапили в полон. І десь була можливість поспілкуватися з ними. Зрозуміло, середньостатистичний військовий може досконало не знати політичної ситуації, але якісь найпростіші речі знали", - розповів Роман.
Військовий пригадав, як одного дня дізнався про те, що Збройні Сили України зайшли у Курську область РФ.
"Тоді так було аж дивно наче, але ти приїжджаєш, розумієш, ну так, значить, це добре. Про ті ж безпілотні сили, до речі, також хтось сказав", - згадує чоловік.
За словами Романа, його дуже хвилювала ситуація в Україні, адже бували випадки, коли хтось розповідав, що все погано.
"Все одно я розумів і вірив, що має бути все тут добре. Але десь отой маленький шматочок тривоги все-таки був: от як приїдеш, а що там? Але звичайно, що приїхав, і дуже насправді все добре. Відносно, звичайно. Зрозуміло, що дуже багато війна своїх коректив унесла, але відносно ще все добре", - розповів військовий.
- Нагадаємо, 30 грудня з російського полону повернули 189 українських захисників. Серед них колишній журналіст Еспресо Роман Борщ.
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