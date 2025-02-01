"Динамо" підтвердило, що веде переговори про продаж футболіста в АПЛ

Про це в розмові з "Трибуною" підтвердив директор медіадепартаменту "Динамо" Андрій Шахов.

"Так, дійсно, "Динамо" отримало пропозицію по Бражку від "Вулвергемптона". Це не єдиний клуб, який наразі цікавиться Володимиром. Це все, що можемо повідомити на даний час", - сказав Шахов.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, потенційна сума трансферу - 20 млн євро. Володимир Бражко вже підтвердив бажання переїхати в АПЛ. Переговори тривають.

У цьому сезоні Бражко відзначився 4 голами та 3 асистами у 25 матчах за "Динамо". Його контракт з киянами розрахований до літа 2028 року.

У турнірній таблиці АПЛ "Вулвз" іде 18-м, у команди 16 балів.