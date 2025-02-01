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Головна Футбол "Динамо" підтвердило, що веде переговори про продаж футболіста в АПЛ

"Динамо" підтвердило, що веде переговори про продаж футболіста в АПЛ

Влад Дідусь
1 лютого, 2025 субота
21:56
Футбол Володимир Бражко (в центрі), Реал Сосьєдад - Динамо

Англійський "Вулвергемптон" веде переговори щодо купівлі українського півзахисника Володимира Бражка

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Про це в розмові з "Трибуною" підтвердив директор медіадепартаменту "Динамо" Андрій Шахов.

"Так, дійсно, "Динамо" отримало пропозицію по Бражку від "Вулвергемптона". Це не єдиний клуб, який наразі цікавиться Володимиром. Це все, що можемо повідомити на даний час", - сказав Шахов.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, потенційна сума трансферу - 20 млн євро. Володимир Бражко вже підтвердив бажання переїхати в АПЛ. Переговори тривають.

У цьому сезоні Бражко відзначився 4 голами та 3 асистами у 25 матчах за "Динамо". Його контракт з киянами розрахований до літа 2028 року.

У турнірній таблиці АПЛ "Вулвз" іде 18-м, у команди 16 балів. 

  • Днями український захисник Максим Таловєров перейшов в англійський "Плімут". 1 лютого центрбека визнали найкращим футболістом у його дебютному матчі.
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